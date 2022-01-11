عشرات المستوطنين يستبيحون المسجد الأقصى

2022/01/11 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقتحمت عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى .وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.وفي الوقت الذي […]

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