برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه في الرياض

2022/01/11 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلّع برشلونة إلى التعويض عن موسمه

المتعثّر في كل الجبهات محلياً

وأوروبياً، عندما يواجه غريمه التاريخي

ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر

الإسباني، في استاد الملك فهد الدولي

بالعاصمة السعودية الرياض.

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