الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو

2022/01/11 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية،

اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة تجسس

مسلحة من نوع "وينغ لونغ 2" صينية الصنع،

تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث

العسكري باسم الحوثيين، الع

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