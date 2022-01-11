2022/01/11 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارهابي عمل بما يسمى ديوان الزكاة والصدقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بإرهابي خطير في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بإرهابي خطير في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).