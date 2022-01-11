محافظة عراقية تسجل مؤشرين خطيرين حول

2022/01/11 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل اعلى معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا خلال العام الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الفرقة الصحية في ديالى سجلت 24 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو اعلى معدل خلال العام الجاري لافتا الى انه تم تسجيل حالة وفاة هي الثانية خلال الساعات 24 الماضية والثالثة خلال العام الجاري".

واضاف العزاوي،ان" ارتفاع معدلات الاصابة بشكل لافت وتسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة مؤشرين خطيرين يجب الانتباه لهما من قبل الراي العام في ديالى والاقبال على اخذ اللقاحات من خلال المنافذ الصحية خاصة مع تسجيل اصابات بمتحور اوميكرون في اكثر من محافظة عراقية مؤخرا".

واشار الى ان" ديالى لم تتجاوز خطر كورونا وارتفاع الاصابات وارد جدا لاننا نتعامل مع فيروس بمتحوراته المتعددة مؤكدا بان الحل الامثل هو باخذ جرعات اللقاحات لتفادي تداعيات انتشار الوباء وخسارة المزيد من الارواح".

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