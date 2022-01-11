ديالى تصدر توجيهات جديدة حيال تسجيل الدرجات النارية (فيديو)

2022/01/11 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الثلاثاء، عن اصدار توجيهات جديدة حيال تسجيل الدراجات النارية داخل المحافظة سيبدا من 16 من شهر الجاري وفق تعليمات دائرة المرور.

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