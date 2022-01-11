باريس يراقب وضع رونالدو تمهيدًا للشراكة التاريخية

2022/01/11 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيراقب باريس سان جيرمان وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه مانشستر يونايتد، وذلك بعدما أجرى محادثات مع وكيل أعماله خورخي مينديز، بسبب ضعف نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، إلا أن النجم البرتغالي قرر العودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع "Le10Sport"، فإن باريس بدأ التفكير في ضم رونالدو من جديد، خاصة أن الفريق الفرنسي يسعى جاهدًا لتعويض الرحيل المرتقب لنجمه كيليان مبابي الصيف المقبل، ولا يوجد سوى القليل من المهاجمين في العالم القادرين على تعويضه.

ومن المنتظر أن يحسم رونالدو مصيره مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم عند تحديد هوية المدرب الذي سيتولى تدريب الشياطين الحمر، وفي حال لم يقتنع النجم البرتغالي بالمدرب الجديد، فسيكون قريبًا من الرحيل وحينها قد يكون على موعد مع شراكة تاريخية في هجوم باريس سان جيرمان رفقة كل من ليونيل ميسي ونيمار.

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