رئيس أركان الجيش يبحث رفع قدرات الجيش العراقي مع بعثة الناتو

2022/01/11 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس أركان الجيش الفريق عبد الامير رشيد يارالله سير المشاريع الخاصة برفع قدرات الجيش العراقي مع قائد بعثة حلف الناتو.

وقال بيان لوزارة الدفاع ان الجانبين ناقشا سير المشاريع المقدمة من البعثة التي تهدف إلى رفع قدرات الجيش العراقي، وبحث الخيارات لتطوير مستوى عمل البعثة في البلاد.

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