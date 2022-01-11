ميناء الفاو على رادر البرلمان الجديد.. ملف مفتوح بحثا عن المعوقات

2022/01/11 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا الخبير الاقتصادي نبيل العلي , الثلاثاء , الكتل السياسية النيابية الى فتح ملف ميناء الفاو والإسراع بانجازه بعيدا عن استخدامه كمادة إعلامية, مطالبا بابعاد الاختلافات السياسية عن المشاريع الاستراتيجية التي يعود نفعها للصالح العام .وقال العلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية مشروع الفاو الكبير […]

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