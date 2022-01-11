أزمة السكن بالعراق .. بين وعود الساسة ومعاناة الملايين ..!!

2022/01/11 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد القره غولي … ربع العراقيين يعيشون الآن في مناطق سكنية عشوائية و جميع المحافظات اليوم تعاني من مشكلة ( العشوائيات ) التي تتفاقم خطورتها يوما بعد يوم ، الساكنون في هذه العشوائيات جميعهم من العراقيين الفقراء وتحديدا من محدودي الدخل ..فمنهم الموظف والمعلم والشرطي والعسكري والكاسب والعاطل والمتقاعدرغم أن العديد من […]

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