سيناريو غزو أوكرانيا.. خبراء يرسمون مشهد الحرب والاحتلال

2022/01/11 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح تقرير تحليلي لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن حدوث غزو روسي لكامل الأراضي الأوكرانية من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربًا على نطاق لم يشهد العالم لها منذ حرب تحرير الكويت في العام 2003.

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