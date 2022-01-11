قيادة الحشد في صلاح الدين: سنلاحق الإرهاب اين وجد

2022/01/11 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عقدت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الثلاثاء، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث آخر المستجدات الأمنية بالمحافظة، فيما أكدت ملاحقة الإرهاب أين وجد.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الاجتماع عقد في مقر قيادة عمليات صلاح الدين للحــشد الشعبي برئاسة قائد العمليات صفاء الساعدي وبحضور ضباط ومسؤولي الأمن في الألوية والأفواج […]

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