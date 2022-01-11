التطبيع مع دولة العدوان يخدم بقاء الحكام

2022/01/11 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحميد ذرب… يعتقد حكامنا ان الحرب كلعبة القمار.نتيجتها.ستكون لصالحهمءء.لايهمهم من يموت اويبقى.مادام كرسيه مضمون.الحرب العراقية الإيرانيةءءهي عبارة عن صراع الثيرانءءءبين صدام والخميني .لعبت امريكا واسراءيل دورا مباشر بين البلدين..لم يدفعوا قرشا واحدا.فالخميني يريد ان يقيم امبراطوريةً وصدام يريد ان يكون قاءدا للامة العربية.ولقب نفسه بطل القادسية.اجتمعت الحماقة الدينية […]

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