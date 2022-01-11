زيباري: هنالك نحو 900 ألف نازح على أراضي الاقليم

2022/01/11 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري عن أعداد النازحين واللاجئين على اراضي الاقليم.

وقال زيباري انه وعلى الرغم من عودة أكثر من نصف اعداد النازحين إلى ديارهم الا ان هنالك نحو 900 الف نازح ولاجئ في مناطق ومدن الاقليم من بينهم 700 الف نازح من مختلف محافظات العراق نزحوا الى كردستان اثناء اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة البلاد في أواسط العام 2014 فضلا عن وجود لاجئين من سوريا وإيران وتركيا.

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