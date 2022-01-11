النجيفي: ليس من مصلحة السنة حدوث اي صراع شيعي – شيعي

2022/01/11 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الثلاثاء، أنه ليس من مصلحة السنة ان يحدث اي صراع شيعي – شيعي، محذرا من أن أي صراع ستتلقى المناطق الاضعف ضربته الأولى.وقال النجيفي في صفحته على “الفيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، “كمواطن وسياسي لا اريد ان اكون طرفا لا مع تقدم او العزم ولا الاطار […]

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