2022/01/11 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..غرق منطقة الديوم في محافظة صلاح الدين

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غرق منطقة الديوم في محافظة صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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