2022/01/11 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… نظم خريجو محافظة ديالى، الثلاثاء، جلسة علنية بحضور مسؤولين وشيوخ لبيان مطاليبهم بعد مرور اسبوعين على اعتصامهم السلمي.وقال عضو تنسيقية الخريجين محمد حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الخريجين نظموا ندوة موسعة بحضور المحافظ وشخصيات عشائرية في تجمع هو الاكبر من نوعه امام تربية ديالى وسط بعقوبة من اجل بيان مطاليبهم المشروعة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو ديالى يعتمدون مبدأ “الجلسة العلنية” لبيان مطاليبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو ديالى يعتمدون مبدأ “الجلسة العلنية” لبيان مطاليبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).