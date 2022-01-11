الانبار ترفض طلبا لتوطين “دواعش الهول” في المحافظة

2022/01/11 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الثلاثاء، عن رفض الحكومة المحلية طلبا لاستقبال عناصر تنظيم “داعش” الارهابي في مخيم الهول في سوريا وتوطينهم في مخيم خاص لهم في المناطق الغربية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية رفضت مجددا استقبال اسر داعش في مخيم الهول وتوطينهم في مخيم […]

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