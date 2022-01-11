2022/01/11 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 62 متسللاً عبر الحدود العراقية يحملون الجنسية السورية.

وذكر بيان للخلية، أن “القطعات الأمنية وإستمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت من القاء القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية”.

وأضاف أن “عملية القبض تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة”، مبينا أنه “تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 62 متسللاً عبر الحدود العراقية يحملون الجنسية السورية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 62 متسللاً عبر الحدود العراقية يحملون الجنسية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).