الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بكمين وسط الرمادي

2022/01/11 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الثلاثاء، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق وسط مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نصبت كمينا لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى الاحياء السكنية وسط مدينة الرمادي ، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.[…]

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