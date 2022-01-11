محافظ صلاح الدين يحدّد موعد توزيع الأراضي السكنية لمستحقيها

2022/01/11 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع- فليح العبيديحدّد محافظ صلاح الدين عمار جبر، اليوم الثلاثاء، موعد توزيع الأراضي السكنية لمستحقيها.وقال جبر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة أنجزت إعداد خطة متكاملة لتوزيع قطع الأراضي السكنية لمستحقيها في عموم مدن محافظة صلاح الدين"، مبيناً أن "الأراضي تزيد على 120 ألف قطعة خلال العام الجاري".وأضاف أنه "سيتم توقيع قرار تسليمها للفئات المشمولة أوائل شهر آذار المقبل"، مشيراً الى أنه "استمع لخلاصة تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة تخصيص الأراضي وما تم إنجازه في الفترة الماضية والمشاكل التي واجهت عملها، خلال الاجتماع الدوري".وأشار المحافظ إلى أن "الجهود التي بذلتها اللجنة كانت استثنائية وتجاوزت الروتين، واختصرت زمن انتظار الشرائح المشمولة"، لافتاً الى أن "هذه الخطوة سيعقبها مؤتمر موسع لإجراء القرعة الإلكترونية على الفئات المستحقة، وأن اللجنة مستمرة بمهامها حتى إنجاز كافة أعمالها ".وتابع أن "جهود اللجنة تتركز على تأمين حقوق الشهداء والجرحى في المقام الأول ومن بعدها جميع الشرائح المشمولة، وفقا للقانون والإجراءات الادارية المتبعة".

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