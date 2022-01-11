العراق ثالث اكبر مستورد للفراولة التركية خلال العام الماضي

2022/01/11 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير اصدره اتحاد مصدري منطقة بحر

إيجة، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة

كأكبر مستورد للفراولة التركية خلال

العام الماضي.

ووفق أرقام التقرير، فأن صادرات تركيا

من الفراولة خلال العام الماضي بلغت، 46

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