الرئيس الأوكراني يدعو إلى عقد قمة رباعية مع موسكو وبرلين وباريس

2022/01/11 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الثلاثاء، إلى عقد قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وسط توترات دولية مع روسيا.وقال زيلينسكي "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع ونحن مستعدون (لاتخاذ) القرارات اللازمة في قمة جديدة" من أربعة، حيث يستقبل مستشارين من الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

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