كتلة برلمانية: ضرورة ممارسة العمل السياسي بعيدا عن السلاح المنفلت!

2022/01/11 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشددت الكتلة الشعبية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ممارسة العمل السياسي بعيدا عن السلاح المنفلت، فيما بينت ان بعض الاطراف السياسية تمتلك هذا السلاح.

وقال النائب عن الكتلة سجاد سالم، لـ (بغداد اليوم)، انه "من الضروري ممارسة العمل السياسي بعيدا عن السلاح المنفلت، سيما مع دخول المستقلين الى البرلمان العراقي، والذين ليس لديهم اي اجنحة مسلحة عكس بعض الاطراف السياسية التي لها اجنحة مسلحة وسلاح منفلت في الشارع العراقي".وأضاف سالم انه "من الضروري وجود معارضة نيابية من شأنها العمل على تفعيل المؤسسة النيابية واخذ دورها الرقابي التشريعي، كما يجب الابتعاد عن لغة المكونات في تشكيل الحكومة المقبلة وتغليب المصلحة الوطنية في العمل الحكومي".

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