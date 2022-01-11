اعتقال شخص اطلق “عيارات نارية” خلال مشاجرة غرب بغداد

2022/01/11 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، شخصاً اطلق العيارات النارية خلال مشاجرة في منطقة الدولعي غرب العاصمة بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الدولعي غرب العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية […]

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