بعد تصريحات زيباري عن منصب ’الرئيس’: قيادي في الديمقراطي يدعو للتنازل عن ’الأنانية’

2022/01/11 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، الثلاثاء، القوى السياسية لتقديم "تنازلات" والنظر لمستقبل العراقيين.

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وقال ريكاني في تدوينه تابعها "ناس"، (11 كانون الثاني 2022)، "الانانية تدفع البعض (حتى من يمتهن السياسة منذ عقود) لاتخاذ مواقف غير حكيمة وغير مدروسة قد تترتب عليها نتائج خطيرة".

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في وقت سابق، أنه لن يكون للحزب مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال زيباري في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية، تابعها "ناس" (10 كانون الثاني 2022)، انه "بعد الجلسة الأولى للبرلمان، أمامنا أمور أخرى، يجب أن نكون على تواصل مع بعضنا ونتشاور مع الأطراف الكردية الأخرى، يجب أن نبتعد عن الغرور".

واضاف انه "لن يكون لنا مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسنتحدث مع الأطراف الأخرى بشأن هذه القضية".

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