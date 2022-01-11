أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية

2022/01/11 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..علي الرغم من صعوبة التخلص من جميع أنواع الدهون، إلا أنه قد لوحظ أن الدهون الموجودة حول منطقة البطن تكون عنيدة بشكل واضح.تُعرف أيضا باسم الدهون الحشوية، وهي تلتف حول أعضاء البطن ولا يتم الشعور بها أو رؤيتها دائما، بحسب صحيفة “تايمز أو إنديا”.يعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريا […]

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