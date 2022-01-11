اتحاد كرة اليد يوقع عقداً مع مدرب مصري لتدريب المنتخب الوطني

2022/01/11 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وقّع الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، عقداً تدريبياً مع المدرب المصري شريف مؤمن يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي باللعبة ومنتخبات الفئات العمرية الأخرى.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “من الضروري ان يتعاون اتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له سبل الاقامة والنجاح […]

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