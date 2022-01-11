صحة كركوك تنفي تسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون

2022/01/11 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل اي اصابة بالمتحور أوميكرون في المحافظة.وقال بوشناق في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “المحافظة سجلت 101 اصابة بكوفيد 19 في صفوف التلاميذ والهيئات التعليمية، وان هناك نماذج فحص ارسلت الى مختبر الصحة المركزية في بغداد للتأكد من النتيجة”.[…]

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