تصفير الحياة ..!

2022/01/11 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ا.د جهاد كاظم العكيلي || الجدل الذي يدور بين أطياف الشعب العراقي، حول ما تحقق لهم طيلة سنوات حياتهم، تجده يختلف بين فرد وآخر وفقا لما يفهمه عن الحياة من الزاوية التي يرى نفسه فيها، فلا نجد تطابق في الرؤي حول ذلك، لكن الكل يلتقي في نقطة إلتقاء واحدة ..ونقطة الإلتقاء هذه […]

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