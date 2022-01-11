2022/01/11 | 15:02 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سكاي برس /
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يقتل 5 من أفراد عائلته في محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكر مصدر أمني اليوم الثلاثاء ان شاب مراهق اقدم علة قتل 5 من افراد عائلته في محافظة النجف .
وأن الجريمة التي هزت الرأي العام في محافظة النجف قد وقعت في منطقة حي الفرات.
وأوضح المصدر أن "شابا أقدم على قتل عائلته المكونة من 5 أشخاص ضمن منطقة حي الفرات في محافظة النجف"، مشيرا إلى أنه "وحسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يقتل 5 من أفراد عائلته في محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يقتل 5 من أفراد عائلته في محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).