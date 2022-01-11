شاب يقتل 5 من أفراد عائلته في محافظة النجف

2022/01/11 | 15:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ذكر مصدر أمني اليوم الثلاثاء ان شاب مراهق اقدم علة قتل 5 من افراد عائلته في محافظة النجف .

وأن الجريمة التي هزت الرأي العام في محافظة النجف قد وقعت في منطقة حي الفرات.

وأوضح المصدر أن "شابا أقدم على قتل عائلته المكونة من 5 أشخاص ضمن منطقة حي الفرات في محافظة النجف"، مشيرا إلى أنه "وحسب...

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