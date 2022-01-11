عذاب القبر - سعود سالم

2022/01/11 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم هواجس السيد نون٢-;-٢-;- - الدرس الأول : عذاب القبرجلس السيد نون على أحد المقاعد في ركن الصالة الكبيرة، وتحسس بيده جانب عنقه الذي ما يزال يحرقه قليلا، ثم فتح المطبوعة الملونة التي ما تزال في حوزته ليتعرف على ما تحتويه من معلومات وصور.



غير المطبوعة لم تكن تحتوي أية صور في حقيقة الأمر، النصوص والكلمات هي التي كانت ملونة، فكلمة جنة مثلا كانت مكتوبة بالحبر الأخضر وكلمة النار بالأحمر و ......





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