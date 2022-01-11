صحة كركوك توضح حقيقة ظهور اصابات باوميكرون

2022/01/11 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

اكد مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل اي اصابة بالمتحور اوميكرون.

وقال في بيان لدائرة صحة المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدائرة سجلت 101 اصابة بكوفيد 19 في صفوف التلاميذ والهيئات التعليمية، وان هناك نماذج فحص ارسلت الى مختبر الصحة المركزية في بغداد للتأكد من النتيجة".

ودعا "المواطنين الى تلقي اللقاح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم ".

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