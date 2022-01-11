العثور على مخلفات حربية شمالي البصرة

2022/01/11 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عثرت القوات امنية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على مخلفات حربية في قضاء الزبير شمالي المحافظة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية عثرت ظهر اليوم على مخلفات حربية في قضاء الزبير شمالي البصرة".

واضاف ان "المخلفات تم العثور عليها في مكب للنفايات"، مبينا ان "فرق مكافحة المتفجرات تجري في الوقت الحالي عملية ازالتها وتفكيكها".

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