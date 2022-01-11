أمانة مجلس الوزراء تصدر أسماء وجبة جديدة من المشمولين بالتعويضات

2022/01/11 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المُتضرّرين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين، أصدرت وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صحيحة وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة …

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