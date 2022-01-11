مركز حقوق: إجراءات صرف المنحة التشجيعية للصحفيين مذلة وعلى الكاظمي التدخل فورا

2022/01/11 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بالتدخل لإعادة النظر بإجراءات صرف المنحة التشجيعية للصحفيين، واصفا إجراءات وزارة الثقافة بـ”المذلة”.وقال المركز في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “مركز حقوق لدعم حرية التعبير، أشر انتهاكات بالجملة، ترتقي الى وصف “إذلال الصحفيين” من قبل وزارة الثقافة الموكلة إليها مهمة دفع […]

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