2022/01/11 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..شمول المحاضرين والاداريين بقرار 315 عند اقرار موازنة 2022.

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