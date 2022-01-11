2022/01/11 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( لاي- فاي ) الزمان (25) علوم العام 2021 ..أين نحن منها؟ – عبد الرضا سلمان حساني جائزة نوبل والعلماء : كم من التفاصيل عن عناوين الأشياء نحتاج لكي نصف المشاهدات جيداً وبوضوح؟ وهل يجب أن نتابع، مثلاً، كل قطرة ماء لتوضيح مافي المحيط؟ وماذا نحتاج أن نكتب ونقول ويفعل المهتمون لكي تعاد رصانة […]

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