كتاب من التربية بشأن ملف المحاضرين المجانيين

2022/01/11 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت محافظة بغداد، الثلاثاء، مديريات التربية في المحافظة، باستمرار المحاضرين والإداريين بالدوام الرسمي حسب توجيهات الوزارة.

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وجاء في وثيقة صادرة عن المحافظة تلقى "ناس" نسخة منها، (11 كانون الثاني 2022)، "يستمر المحاضرون والإداريون في دوامهم الرسمي واستمرار صرف أجورهم استناداً ما جاء في كتاب وزارة التربية بهذا الصدد".

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