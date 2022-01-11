الأمن الوطني يعتقل إرهابياً شارك في اغتصاب أيزيدية بنينوى

2022/01/11 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى ،اليوم الثلاثاء، أنه تمكن اعتقال إرهابى شارك فى اغتصاب أيزيدية بمحافظة نينوى

ونشر جهاز الأمن الوطنى مقطع فيديو، يظهر العملية الأمنية التى أسفرت عن اعتقال الإرهابى غربى نينوى، مذكرة بأن الإرهابى المعتقل شارك فى اغتصاب إيزيدية وعدة معارك مع عصابات داعش الإرهابية.

وفى اعترافاته التى أوردها مقطع الفيديو، أقر الإرهابى بأنه انخرط فى العمل مع تنظيم القاعدة منذ 2004، وتخصص فى تصنيع العبوات الناسفة بمنطقة تلعفر، وعمليات الخطف، لافتًا إلى أنه سبق اعتقاله لمدة عام ونصف العام، وخرج من السجن بعدما استولت عصابات داعش على المنطقة.

كما اعترف الإرهابى بضلوعه فى عمليات مع عصابات داعش فى سنجار، قتل فى أحدها اثنين من الإيزيديين وفى الثانية 3، وحصل مقابل ذلك على فتاة إيزيدية، معترفًا بارتكابه جريمة اغتصابها.

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