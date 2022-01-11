النزاهة تفصح عن تقريرها الخاص بعقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بكورونا

2022/01/11 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت هيئة النزاهة على ضرورة إلزام جميع المُؤسَّسات الصحيَّة والمُستشفيات والعيادات بالاستمرار بتطبيق بروتوكول مُنظَّمة الصحَّة العالميَّة الخاص بلقاح كورونا.

ودعت الهيئة في تقرير أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى وزارة الصحة والبيئة وبعض الدوائر التابعة لها لمتابعة عقود شراء اللقاحات والعلاجات الخاصَّة بجائحة كورونا وطرق خزنها وتوزيعها دعت الى فتح منافذ العلاج المجانيِّ لذوي الدخل المحدود المُصابين بفايروس كورونا نظراً لارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات والمُستلزمات الطبيَّة الخاصَّة بالفيروس، والعمل على تحديد سقفٍ لأسعار الدواء المُرتبط به ومتابعة الصيدليَّات لبيان مدى التزامها بذلك.

ونبهت هيئة النزاهة في تقريرها إلى قرب انتهاء صلاحيَّة بعض اللقاحات التي تصلُ إلى مخازن وزارة الصحَّة قبل مُدَّةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرٍ من انتهاء صلاحيَّـتها.

وأشار التقرير الى التفاوت في سرعة صرف اللقاحات بين دوائر الوزارة إضافة إلى عدم قيام دوائر الصحَّة في بغداد والمُحافظات بتزويد دائرة الصحَّة العامَّة بالاحتياجات الدقيقة من اللقاحات وعدم فصل البرنامج اليوميِّ للتحصين الذي يخصُّ لقاحات الأطفال دون الخامسة من العمرعن برنامج لقاح فيروس كورونا.

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