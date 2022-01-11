أميركا تعلن عن مساعدات بأكثر من 300 مليون دولار لأفغانستان

2022/01/11 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساهمة جديدة لأفغانستان تقدر بأكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية، على ما أعلن البيت الأبيض.

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