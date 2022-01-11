تصريحات الجبوري تثير دولة القانون.. الى ماذا يخطط بارزاني؟

2022/01/11 | 15:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قاد مؤامرة لتفكيك البيت الشيعي وعزل الاطار التنسيقي، وذلك باعتراف نائب سني .وقال الحمامي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “البيت الشيعي يرفض بشكل قاطع جميع التدخلات التي تخص المكون الشيعي”، مشيراً الى أن “النائب مشعان الجبوري وضح […]

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