هل انتهى عصر عمليات الإغلاق الصارمة لوباء كورونا؟ وماذا يقول الخبراء

2022/01/11 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، إن عصر عمليات الإغلاق الصارمة قد تكون قد انتهت وأن أفريقيا، وبقية دول العالم، قد تضطر فقط إلى تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا

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