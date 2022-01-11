منتدى دافوس يرصد مخاطر تهدد التعافي العالمي

2022/01/11 | 15:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، شمل أكثر من ألف شركة وحكومة وأكاديميين أن 10% فقط يتوقعون تسارع التعافي العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.وذكر الاستطلاع أن 16% فقط لديهم نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد العالمي.وبرز التغير المناخي في صدارة المخاطر بحسب تقرير المخاطر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.في حين شملت […]

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