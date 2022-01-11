2022/01/11 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت مديرية تربية الكرخ الثانية، استمرار التعاقد مع المحاضرين والاداريين، وصرف اجورهم.

ظهرت المقالة تربية الكرخ الثانية تقرر استمرار التعاقد مع المحاضرين والإداريين أولاً على النور نيوز.

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