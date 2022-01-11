كابل: مواجهة جديدة بين النساء وحركة “طالبان”

2022/01/11 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهرت عشرات النساء مجددا في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القيود المفروضة على الأفغانيات من قبل حركة “طالبان” الحاكمة في البلاد.وقالت إحدى الناشطات، إن “السلطات المنبثقة عن طالبان بإصدارها تعليمات بإلزام النساء على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة تظهر إنكارها لحق الأفغانيات في التعليم والعمل في القطاعين العام والخاص”.واعتبرت […]

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