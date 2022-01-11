الخوف يسيطر على بطل بارلمبياد العراق بعد تكريمه في الإمارات

2022/01/11 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يسيطر الخوف على نجم بارلمبياد العراق جراح نصار، بعد تكريمه في دولة الامارات العربية المتحدة.وقال نصار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “دولة الإمارات أقامت مهرجاناً لتكريم المبدعين ومن بينهم أنا، حيث حصل الوفد العراقي على مبلغ مليوني دولار نظير المجهودات والبطولات التي حققناها”.وأوضح بالقول أن “الجائزة التي حصلت عليها في الامارات […]

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