اقليم كردستان يصدر تعليمات جديدة لبيع وتحويل السيارات

2022/01/11 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم

كردستان، تعليمات خاصة بتنظيم عمل

شركات استيراد وتحويل وبيع السيارات.

ووفقا للتعليمات الجديدة، فإنه يتحتم

على الشركات ومعارض السيارات أن تسجل

لدى الوزارة في موعد أق

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