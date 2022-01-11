الحلبوسي يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

2022/01/11 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تلقَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تقلته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وفي البرقية، قدَّم قاليباف أحر التهاني للحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي الجديد"، قائلاً: "إنني على ثقة بأن العلاقات الأخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم وإسناد برلماني البلدين".

وأضاف قاليباف أن "التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي إلى المزيد من ترسيخ العلاقات وتعزيزها بين البلدين على مختلف الأصعدة".

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